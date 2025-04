Dorinel Munteanu își va înfrunta fosta echipă: ”Avem nevoie de puncte, nu de punct!”

Pentru Dorinel Munteanu urmează un meci foarte dificil contra Oțelului Galați.

Fostul mare internațional a ajuns acum la cârma lui Sepsi și va înfrunta una dintre cele mai în formă echipe din play-out.

Înainte de meci, Dorinel Munteanu a oferit mai multe declarații.

„Avem un meci foarte greu. Şi săptămâna trecută, înaintea jocului cu UTA Arad, am spus că a început numărătoarea inversă pentru noi, din păcate. Avem nevoie de puncte, nu de punct, aşa cum a fost la Arad. Eu consider că la Arad trebuia să câştigăm, dar am văzut o echipă determinată.

Sunt convins că la meciul cu Galaţiul vom face o partidă solidă, bună, agresivă pe parcursul celor 90 de minute. Cunosc foarte bine adversarul. Trec printr-o perioadă bună, dar asta nu mă sperie. Jucăm acasă şi sunt convins că vom fu susţinuţi de un public numeros. Echipa trebuie să creadă în noi până la ultimul joc.

De când am venit la Sepsi, am spus că trebuie uitate situaţiile prin care a trecut această echipă. Trebuie să fim sută la sută concentraţi pentru a câştiga jocul. Pentru noi e vital.

Schimbarea nu se poate face atât de repede, dar băieţii înţeleg ceea ce discutăm din punct de vedere tactic. Pe mine mă interesează agresivitatea, implicarea în joc, determinarea şi câştigarea duelurilor unu contra unu. Ei trebuie să înţeleagă că numai împreună putem face ca echipa să câştige”, a spus Dorinel Munteanu.