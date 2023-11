Dorinel Munteanu, la Dinamo? Ce spune antrenorul: ”Sunt dinamovist!”

Echipa FCSB a învins duminică seara, cu scorul de 1-0, formaţia Dinamo Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii.

Giani Kiriță a spus recent că Dorinel Munteanu ar trebui să fie antrenor la Dinamo.

Totuși, Dorinel Munteanu susține că vrea să ducă până la capăt proiectul de la Galați.

”Îi mulțumesc lui Giani (n.r. – Giani Kiriță), dar eu am aici un proiect extrem de important. Sunt dinamovist convins, am fost tot timpul dinamovist, dar nu pot să-mi trădez echipa unde am început acest proiect în urmă cu 3 ani. Vreau să-l duc la bun sfârșit.

Nu plec de la Oțelul, mai am contract până în 2025. Nu pot să plec pentru că am luat Oțelul de la Liga 3. Chiar dacă sunt mulți băgători de seamă care vor să distrugă acest club, eu nu vreau să las lucrurile așa”, a declarat Munteanu, la FANATIK.