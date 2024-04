Dorinel Munteanu nu are milă de fotbaliștii lui după partida cu UTA: ”Greșeli de curtea școlii!”

Echipa UTA Arad a învins joi, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a şasea din play-out-ul Superligii.

După meci, Dorinel Munteanu a oferit mai multe declarații.

Antrenorul și-a criticat fotbaliștii.

”Îmi este greu să cred că am pierdut acest joc pentru că l-am controlat. Am făcut o repriză foarte bună, dar nu am reușit să marcăm. Știam că adversarul este foarte periculos pe contraatac, speculează orice greșeală. La primul gol a fost o greșeală de curtea școlii, jucătorii nu au fost concentrați, greșeli de curtea școlii. Sigur, cu aceste greșeli am avantajat echipa gazdă care se bucură acum de cele trei puncte.

Dezamăgirea e mare pentru că am făcut o partidă bună. Am luat goluri pe greșeli personale și pe pierderea balonului foarte ușor.

Rămân 3 meciuri și finala Cupei României, asta ne rămâne. Vedem ce vom face”, a spus Dorinel Munteanu.