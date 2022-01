Dorit de Marian Copilu la CS U Craiova, Arlauskis a reacţionat: ,,Atât am de zis”

Înainte de a semna actele oficiale cu CS U Craiova, Marian Copilu, fost oficial al lui CFR Cluj, are deja planuri mari în Bănie. Acesta este gata să îi dea o lovitură fostei sale echipei.

Concret, conducătorul încearcă să-l aducă pe portarul Arlauskis la gruparea olteană. Deşi a plecat în cantonament cu FC Voluntari, portarul lituanian ar urma să ajungă, în cele din urmă, la CS U Craiova. Portarul a ajuns deja în cantonamentul lui FC Voluntari şi a oferit prima reacţie. Acesta nu a dezvăluit cu ce echipă din Liga 1 ar putea semna, ci a precizat doar că se antrenează cu FC Voluntari în această perioadă.

,,Da, da! Atât am de zis. Ne vedem pe teren. Nu am nimic de spus, am venit să mă antrenez”, a declarat Giedrius Arlauskis, citat de GSP.

Giedrius Arlauskis a plecat în toamnă de la CFR Cluj, după ce Marius Şumudică şi Marian Copilu au fost daţi afară de Neluţu Varga. El a fost unul dintre fotbaliştii care au fost de partea celor doi după ce echipa a ratat calificarea în grupele Europa League.

6 titluri de campion are în palmares Araluskis în Liga 1. Acesta a cucerit trofeul suprem din fotbalul romănesc de 4 ori cu CFR Cluj şi câte o dată cu Unirea Urziceni şi FCSB.