Dragoş Albu a lămurit lucrurile în privinţa situaţiei cu banderola de căpitan: ,,Nu m-a tras nimeni de urechi în autocar”

Dragoş Albu, mijlocaşul celor de la FC U Craiova 1948, a reacţionat după meciul pe care echipa sa l-a pierdut pe teren propriu, cu FCSB, scor 0-1.

După ce a explicat cum echipa pierde meciurile numai din faze fixe, acesta a abordat şi subiectul banderolei de căpitan, după ce suporterii i-au transmis că nu merit să o poarte pe braţ.

Dragoş Albu spune că nu a venit nimeni să-i ia banderola etapa trecută, ci doar i s-a reproşat atitutidinea arătată în teren de el şi colegii săi.

,,Noi am pierdut doar din faze fixe si penatly-uri, nu am luat gol din actiune. Ce s-a întâmplat etapa trecută, adică gestul meu, a fost puţin înţeles greşit. Eu mi-am luat colegii şi am mers la peluză, ca de fiecare dată. Acolo noi formăm o linie şi stăm în faţa lor. La Piteşti am făcut acelaşi lucru.

Un coleg de al meu a vrut să înainteze şi l-am tras înapoi, să stea cu noi, pentru că asta e important, iar ce s-a scris e neadevărat. Nimeni nu a venit să îmi ia banderola din autocar, nimeni nu l-a tras pe Dragoş Albu de urechi în autocar. Primul lucru pe care ni l-au reproşat a fost că nu avem atitudine, că nu jucăm cu inima, că nu ne dăruim.”, a declarat Dragoş Albu, după meciul cu FCSB, disputat sâmbătă seara pe stadionul ,,Ion Oblemenco”.