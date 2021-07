Dragoş Albu, mulţumit de prestaţia din prima etapă: ,,Am arătat ca o echipă mare”

FC U Craiova 1948 a debutat cu o înfrângere în prima etapă a noului sezon al Ligii 1, scor 2-3, pe terenul campionaei ultimelor patru sezoane, CFR Cluj.

Dragoş Albu, căpitanul oltenilor, a reacţionat la finalul jocului din Gruia. Acesta este de părere că el şi colgeii săi au evoluat ca o mare echipă şi maiu spuen că echipa din Bănie merita mai mut de la jocul cu ardelenii.

Mijlocaşul a ţinut să le mulţumeacă şi suporterilor, care au făcut deplasarea de la Craiova la Cluj pentru a susţine echipa.

,,Consider că astăzi am arătat ca o echipă mare și până la urmă am jucat cu campionii. Îmi pare rău, cred că meritam mai mult de la acest meci, îi felicit pe cei de la CFR și le urez baftă în continuare. Consider că am făcut o treabă foarte bună, jocul a arătat bine în seara asta. Sper de-a lungul campionatului s-o ținem tot așa și să demonstrăm că putem juca de la egal la egal cu orice echipă.

Vreau să îi felicit pe suporteri pentru că ne-au împins de la spate, nu orice echipă poate să vină aici și să întoarcă CFR-ul după ce ia două goluri, să te ridici așa cum ne-am ridicat noi în seara asta. Însă, ei au calitate, au experiență, mai avem mult de muncă.”, a declarat Dragoş Albu, la finalul jocului cu CFR Cluj.