Dragoş Albu, scurt şi la obiect: ,,Am făcut un meci perfect din punct de vedere tactic”

Dragoş Albu, mijlocaşul celor de la FC U Craiova 1948, a reacţionat la finalul jocului pe care echipa sa l-a câştigat cu trupa lui Ilie Poenaru.

Partida dintre Academica Clinceni şi FC U Craiova 1948 s-a terminat cu scorul de 1-2, iar golurile partidei au fost reuşite de către Sekou Sidibe, în minutul 27, William Baeten, în minutul 43, respectiv Asen Chandarov, în minutul 84.

După jocul cu Clinceni, Dragoş Albu a fost foarte concis la interviul de la finalul meciului. Acesta spune că el şi colegii săi au făcut o partidă perfectă.

,,Consider că am făcut un meci foarte bun şi am facut un meci din punct de vedere tactic perfect. Chindia e o echipă bună, dar consider că fiecare meci va fi greu. Important e că etapa viitoare vom juca acasă.”, a declarat Dragoş Albu, la finalul jocului cu Academica Clinceni.