Dragoș Albu, stupefiat după înfrângerea cu Rapid: „Ei au primit o mână de ajutor!”

FCU Craiova a condus Rapid în Giulești cu scorul de 3-1 în minutul 56, însă trupa lui Cristiano Bergodi a întors soarta partidei și s-a încheiat 3-4.

Dragoș Albu a explicat la finalul partidei ce s-a întâmplat. Iată ce a afirmat mijlocașul oltenilor.

„Ei au primit o mână de ajutor!”

„Suntem foarte supărați, am pierdut un meci pe care l-am avut în mână, dar ăsta e fotbalul, te pedepsește dacă nu ești constant. Nu am mai reușit să punem presiune pe ei, să-i presăm, am pierdut multe baloane și asta a fost.

Nu știu dacă e vorba de relaxare, dar am pierdut foarte multe mingi ușoare și asta a dus la pierderea acestui joc. Din punct de vedere psihologic cred că penalty-ul a făcut diferența. Noi jucam bine, iar ei au primit o mână de ajutor și s-au urcat peste noi.

Nu prea pot să mă bucur pentru golul pentru că am pierdut. Ridicăm capul și mergem mai departe”, a declarat Dragoș Albu, după 3-4 cu Rapid.