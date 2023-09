Dragoș Bon, mesaj pentru jucători după egall Craiovei cu U Cluj: ”Nu e o scuză că sunt relaxați!”

Echipa Universitatea Cluj a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

În minutul 31, Nicuşor Bancu a deschis scorul pentru olteni.

În minutul 90+1 Nistor a egalat, iar scorul final a fost 1-1.

La finalul meciului, Dragoș Bon, interimarul Craiovei, a oferit mai multe declarații.

”Este un rezultat care ne nemulțumește, vizam toate cele trei puncte, ne-am bătut joc de noi în repriza secundă, trebuie să fim mai atenți, să închidem jocul, nu trebuia să îi lăsăm să vină peste noi.

Nu am avut o atitudine de echipă mare și ne pare rău că nu am reușit să câștigăm. Nu a fost o retragere comandată de pe margine, dar am avut șanse să închidem jocul, am avut o ocazie rarisimă. Așa se întâmplă în fotbal, dacă nu ești pragmatic, ai de suferit.

Nu e o scuză că sunt relaxați, nu trebuie să apară relaxarea la niciun jucător. Din punctul meu de vedere, nu e o scuză. Dacă sunt jucători care au momente de relaxare în timpul meciurilor, vor avea de pierdut în carieră.

Nu e ușor de explicat acea ratare, suntem o formație cu jucători cu experiență, asta ar trebui să o arate prin constanță, dar uneori la nivel declarativ suntem mai constanți decât pe teren”, a declarat Dragoș Bon la finalul meciului.