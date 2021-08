Dragoș Grigore nu exultă după startul fantastic de sezon: „Strângem puncte pentru zile negre”

Deși este doar o nou promovată, Rapid continuă să impresioneze. A câștigat și la Botoșani, scor 2-1, și continuă forma fantastică în acest început de sezon.

În Moldova, rapidiștii au obținut a cincea victorie din șase posibile. La capătul încă unui meci în care formația bucureșteană nu a primit gol, Dragoș Grigore a vorbit despre evoluția echipei, despre viitorul meci cu CSU Craiova, dar le-a mulțumit și fanilor, prezenți în număr masiv care au cântat pe toată durata partidei, dar și după fluierul final.

De asemenea, omul din apărarea Rapidului a recunoscut că se resimte ușor după această deplasare și dorește să ia fiecare meci în parte.

”Ne bucurăm că nu am încetat seria bună de rezultate. O tactică bună aleasă în seara asta. La finalul partidei am reușit să ne îndeplinim obiectivul. Scopul scuză mijloacele. Am cedat posesia, dar am reușit să obținem cele trei puncte. Am o problemă medicală ușoară, dar nu pot spune dacă este ceva grav.

Este important și pentru ei să vadă echipa câștigând, chiar dacă jocul poate nu a strălucit. Vor pleca fericiți, la fel cum vom pleca și noi. Strângem puncte pentru zile negre. Sunt sigur că vor veni și momente grele. Suntem un grup unit și suntem pregătiți să mergem mai departe.

Suntem Rapid, jucăm acasă, sunt sigur că vor veni foarte mulți suporteri, iar noi vom încerca să scoatem maximum din acel duel”, a declarat Dragoș Grigore la finalul partidei.