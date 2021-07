Dragoș Nedelcu, gest extrem doar ca să plece de la FCSB! Ce salariu va avea jucătorul la noua echipă

Mijlocașul în vârstă de 24 de ani s-a transferat în această vară la Fortuna Dusseldorf, în liga a doua germană, unde va juca sub formă de împrumut!

Gigi Becali continuă să facă ordine în lotul condus de Dinu Todoran, astfel că a renunțat în ultima perioadă la nu mai puțin de zece fotbaliști față de sezonul precedent. Unul dintre fotbaliștii căzuți în dizgrația patronului a fost Dragoș Nedelcu, care a fost împrumutat pentru un sezon în Germania, la ocupanta locului cinci din liga secundă, Fortuna Dusseldorf.

Deși Nedelcu s-a numărat printre marile speranțe ale lui Gigi Becali, mijlocașul nu a reușit să se impună la FCSB, iar problemele medicale l-au ținut departe de teren pe acesta pentru o bună perioadă de timp. Acum, fostul jucător al Viitorului este gata să își relanseze cariera în Germania, unde speră să prindă mai multe minute.

Pentru asta, Dragoș Nedelcu a făcut sacrificii foarte mari, astfel că a renunțat chiar și la salariul oferit de patronul „roș-albaștrilor”, doar ca să scape de criticile acestuia. Concret, fotbalistul urmează să încaseze 12.000 de euro lunar, cu 3.000 de euro mai puțin decât primea în România.

„Am considerat că este o oportunitate pentru mine să mă dezvolt ca fotbalist şi ca om. Nu pot să zic că am aşteptat cu nerăbdare această ofertă, am vrut să fie bună pentru mine. Nu mă aşteptam să fie atât de rapide negocierile. Domnul Becali nu mi-a transmis nimic. Nu am vorbit cu nimeni. Merg la un club de tradiţie din Germania şi e normal să fie presiune”, a spus Nedelcu, potrivit Telekom Sport.

400.000 de euro este cota de piață a lui Dragoș Nedelcu, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Mijlocașul a ajuns la FCSB pe 9 august 2017 după ce Gigi Becali a plătit 2,13 milioane de euro pentru transferul său de la FC Viitorul.