Dragoş Nedelcu, un fotbalist schimbat după transferul în Germania: ,,Sunt român şi am responsabilitatea să fac impresie bună”

După ce a fost măcinat de accidentări în ultimele sezoane la FCSB, Dragoş Nedelcu l-a convins pe Gigi Becali să-l lase împrumut la Fortuna Dusseldorf, în liga a 2-a germană.

La prima experienţă în afara ţării, Dragoş Nedelcu s-a adaptat rapid în Germania. Fundaşul român a devenit om de bază în startul sezonului la Fortuna Dusseldorf.

Acesta a vorbit despre modul în care s-a adaptat la viaţa din Germania, dar şi despre impresia pe care trebuie să o lase pentru ca şi alţi fotbaliştii din ţară să meargă în fotbalul nemţesc.

,,Ieri m-am mutat în noul apartament de aici. Trebuie să îmi cumpăr lucrurile necesare, mă bucur că e un magazin de electrocasnice alături și o voi lua pas cu pas. Nu mi-am schimbat programul ca fotbalist, seara mai ies la restaurant, chiar și cu colegii, sau petrec orele libere după antrenament cu prietena mea, când apucă să vină la mine. Mă cam temeam de prejudecățile auzite, cum că oamenii sunt mai reci și nu prea vorbesc engleză. A fost exact invers! Așa de calzi sunt toți, gata să mă ajute cu orice, de la apartament la micile detalii. Inclusiv colegii sunt foarte prietenoși.

La prima cină împreună cu echipa, eram la Sandhausen, înaintea debutului meu. Ora programată era 19:00. Am zis să ajung mai devreme la masă, fiind și nou venit. Așa că m-am dus la fără cinci minute. Când să intru… eram ultimul! Toți deja la masă, așteptau să se facă 19:00 fix ca să se ridice spre bufetul suedez. Am tăcut, apoi am întrebat un coleg de ce erau deja acolo.

E peste tot un simț al corectitudinii și al dreptății care te impresionează și pe care nu ai cum să nu îl accepți cu toată inima. Deși sunt aici de puțină vreme, voi deveni sigur mai organizat. Iar pe teren, pentru că nu eram un jucător foarte agresiv, trebuie să cresc în ritmul de aici. Agresivitatea pozitivă este indispensabilă!

Sunt mândru că sunt într-un fotbal de top și vreau să reușesc! O voi lua treptat. Vreau să învăț singur. Mă gândesc și la faptul că sunt român, noi ne descurcăm mereu. Sunt român și am și responsabilitatea să fac o impresie bună pentru jucătorii români. E o responsabilitate, chiar e. Nu e o presiune. Întâi să joc în mod constant, apoi să am evoluții bune, apoi evoluțiile să devină constant bune. Și mă voi întoarce și la naționala mare!”, a declarat Dragoş Nedelcu, pentru Playsport.