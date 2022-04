Drama neștiută a unei campioane olimpice – Cum a reușit Dana Sofronie să treacă peste depresie și să se reinventeze

Dana Sofronie, campioana olimpică la gimnastică cu echipa din 2004, în vârstă de 34 de ani, a avut curajul să vorbească despre forma server de depresie cu care trăia. Dana Sofronie mai are în palmares o medalie de argint la Atena la sol.



Dana Sofronie dezvăluia în vara lui 2021 că suferea de o formă de depresie, cu care se lupta de ani de zile. Ea ajunsese să se interneze la Centrul de Nevroze din Predeal.

După ce a fost externată de la Centrul de Nevroze din Predeal, lucrurile au luat-o pe calea cea bună, iar Dana și-a găsit liniștea în noul job.

Multipla campioană a gimnasticii românești a decis să se angajeze într-un domeniu în care poate să îi ajute pe cei care trec prin momente dificile.

Dana Sofronie a făcut un anunț pe contul său oficial de Facebook că a hotărât să aibă o nouă meserie pe lângă profesia de antrenoare de gimnastică.



„Sufăr de depresie de ani buni. Este o boală greu de suportat dacă nu este tratată. La vârsta de 8 ani au început insomniile care au continuat până în ziua de astăzi. Până acum câțiva ani am reușit să țin insomniile sub control, dar, în timp, devenind foarte agresive, a trebuit să apelez la ajutorul specialiștilor.

Simptome? Anxietate, dureri de picioare, izolare, nedorința de socializare, aproape o neputință de a merge, de a face pași etc. Acum doi ani am ajuns aproape în comă la spital și am reușit să îmi revin numai datorită ajutorului a celor din jur, a doamnei dr. Cotan Raluca și a specialiștilor Centrului de Nevroze Predeal.

Mi-am luat inima în dinți și mi-am făcut curaj abia acum să scriu despre toate aceste lucruri în speranța că ajută pe cineva care simte la fel și care nu are curajul să ceară ajutor. Fie din teama de a nu fi judecat, fie din alte motive”, scria Dana Sofronie pe contul personal de Facebook.