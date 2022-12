Drama prin care a trecut Adrian Rus, fundașul român: „Am leșinat pur și simplu!” – Prin ce a trecut internaționalul!

Adrian Rus, fundașul român și fotbalist de bază la echipa națională a României, a povestit recent un episod trist din copilăria sa.

Mai exact, doctorii i-au spus la un moment dat că nu va putea juca fotbal niciodată în viața lui, însă un consult ulterior în Ungaria i-a dat „dezlegarea”. Iată ce a povestit Adrian Rus.

„Am leșinat pur și simplu!”

„Nu îmi place să vorbesc despre asta, nici nu știu cum să încep. Părinții mei lucrează într-o piață, era 11 ianuarie țin minte și acum data, am zis să îi vizitez iar acolo am leșinat pur și simplu. Nu mi-au găsit cauza așa că Didi Prodan, Dumnezeu să îl ierte, m-a ajutat să ajung la București, unde, după ce am fost controla, mi-au dat interzis la fotbal, pentru că se poate întâmpla oricând. În anul acela dădeam și bacalureatul, dar nu prea învățasem, eu stăteam la antrenamente cu echipa mare de la Satu Mare, și apoi mergeam la echipa secundă să mă antrenez și cu ei.

Antrenorul de la Satu Mare, de la echipa a doua, avea relații în Ungaria și m-a trimis în probe acolo, la o formație de liga a doua. Eu nu mai jucasem, nu mai făcusem nimic de șase luni, așa că m-au chemat din iarnă. Apoi am luat-o pas cu pas, am început în Liga a patra și apoi m-am dus la liga a doua, unde am semnat. Acolo am și fost consultat de un medic specialist și mi-a zis că pot să joc”, a declarat Adrian Rus, pentru FRF.

„Nu mi-e frică de nimeni!”

„Este o grupă accesibilă, dar adversarii ne pot pune problema. Elveția, ați văzut, a făcut un Mondial reușit. Dar nu mi-e frică de nimeni, știu că la tineret nu se compară cu seniorii, dar trebuie să avem atitudinea de atunci. Și să nu uităm de restul adversarilor, trebuie să câștigăm. Suporterii așteaptă rezultate de la noi, i-am tot dezamăgit, este momentul nostru”, a mai spus Rus despre calificarea României la EURO.