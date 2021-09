Drama prin care a trecut un fost fotbalist român: ,,Am învins în cel mai greu meci al vieții”

Un fost fotbalist român a mărturisit drama prin care a trecut după ce a aflat că a fost diagnosticat cu o boală foarte gravă.

Dan Potocianu, fost jucător la FC Naţional, a dezvăluit cum a câştigat cel mai important meci din viaţa sa, după ce a fost anunţat de medici că are leucemie acută limfoblastică.

,,Pot face o radiografie în câteva cuvinte, deși nu este un moment pentru a vorbi despre așa ceva. Am învins în cel mai greu meci al vieții. Nu doar cine nu trece prin așa ceva nu-și dă seama. Cariera de sportiv, forma fizică, psihică, mentalitatea m-au ajutat pe mine și alți colegi de-ai mei să trecem peste.

Totul s-a declanșat în 2004. După ce am făcut 30 de controale la București m-am trezit cu o leucemie acută limfoblastică. După un an și ceva, din fericire, am reușit ‘să-i dau în cap’ cu tratamente, am fost și în Germania.

După aproape doi ani boala a fost învinsă oficial. Am încercat să-mi recapăt viața. Am învățat că există tot timpul și mai rău și trebuie să te obișnuiești cu ce ai. Sănătatea este pe primul loc, toată lumea să știe asta mereu, nu doar când dă de greu.”, a declarat Dan Potocianu, pentru Digisport.