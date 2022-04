Drama prin care trece pilotul Daniel Onoriu: Abia pot să merg – Ce acuzații grave face la adresa medicilor care l-au operat

Daniel Onoriu, în vârstă de 44 de ani, a trecut prin momente critice la finalul anului trecut și începutul anului 2022 din cauza unei banale intervenții de micșorare a stomacului. După ce a scăpat, ca prin minune, cu viață, Daniel Onoriu trece printr-un proces complicat de recuperare.

„Eu am avut 114 kilograme. Înainte de operație. Am avut prieteni care au avut și 140-150. Au făcut operație ca să slăbească. M-au încurajat. Și am făcut operația și uite că din toți oamenii pe care îi cunosc, tocmai mie mi s-a întâmplat să stau 55 de zile în comă și peste 100 de zile internat în spital. Voiam eu, pentru mine, eu am fost sportiv, nu mă suportam gras, nu îmi plăcea de mine”, a povestit Daniel Onoriu, în platoul emisiunii Acces Direct.

„M-am lăsat de curse, aș fi vrut să mă reapuc anul ăsta, dar acuma nu mai pot. Fizic de abia pot să merg. Am fost de foarte multe ori în Turcia, spitalele sunt altfel decât la noi, dar uite că eu am avut ghinion. Cred că și-au dat seama că aveam probleme și au ascuns, ca să mă opereze, ca să îmi ia banii”, a declarat Daniel.