Drama prin care trece un nume important din sport: ,,Am început să am probleme de memorie! Nu sunt cine se crede că sunt”

Un nume important din sport trăieşte o adevărată dramă. Acesta se numără printre cei care au fost diagnosticaţi cu demenţă.

Carl Hayman, fost internațional al Noii Zeelande, a vorbit recent despre momentele cumplite prin care trece şi din cauza cărora a dat în judecată World Rugby. Acesta, alături de un alt fost rugby-ist, Steve Thompson, consideră că World Rugby este de vină pentru aceste maladii, deoarece nu ştiu cum să gestioneze situaţiile de comoţii cerebrale. Carl Hayman a dezvăluit cu ce se confruntă din cauza demenţei.

,,Am petrecut câţiva ani crezând că înnebunesc. La un moment dat, chiar am crezut cu adevărat. Au fost dureri de cap permanente şi toate aceste lucruri care se întâmplau şi pe care nu le-am putut înţelege.

Au fost dureri de cap la început, în 2016. Apoi am început să am probleme importante de memorie. De exemplu, încercam să obţin un paşaport pentru fiul meu şi nu-mi aminteam al doilea nume al lui. După 25 de secunde a trebuit să-i spun ‘îmi pare rău, am uitat’ persoanei de la telefon care încerca să facă paşaportul.

Am început să beau mai mult. Nu ştiam ce am şi consumul de alcool mi-a permis să mă eliberez pentru un timp. Am fost implicat într-un accident fizic cu soţia mea, nu vreau să minimizez răul pe care l-am făcut şi nici nu vreau scuze, dar nu sunt cine se crede că sunt.

Ar fi destul de egoist din partea mea să nu vorbesc şi mai ales să nu vorbesc despre experiența mea. Ca să ajut pe cineva din Noua Zeelandă care poate nu înţelege ce se întâmplă cu el şi nici nu are vreo reţea de asistenţă pe care să se sprijine.”, a declarat Carl Hayman, pentru .