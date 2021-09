Drama unui fost fotbalist din Liga 1: „Toți erau cu lacrimi în ochi și cu capetele plecate”

Florin Hidișan trece prin momente cumplite. Acesta duce o luptă dificilă cu o formă gravă de cancer.

În urmă cu câteva luni, a fost diagnosticat cu o formă de cancer la stomac, cu metastaze la ficat. Fostul fotbalist de la UTA Arad, Pandurii Târgu Jiu și ‘U’ Cluj și-a făcut curaj și a oferit detalii despre starea sa actuală de sănătate.

Hidișan a declarat că se simte mai bine și este optimist în ceea ce privește recuperarea sa. Are încredere că își va reveni și se va putea bucura din nou de viață, după ce se va vindeca de această boală necruțătoare, în ciuda tratamentului costisitor.

„Doamna doctor plângea, n-avea putere să-mi spună diagnosticul. Până la urmă, s-a adunat și mi-a zis că am o tumoră malignă în stomac și situația e destul de gravă. Apoi, 10 medici se uitau toți la mine și mă priveau trist. Știau gravitatea diagnosticului. Am încercat să-i liniștesc și le-am zis: ‘Eu voi fi bine! Mă voi face bine!’. Nu le venea să creadă, toți erau cu lacrimi în ochi și cu capetele plecate.

Un medic cunoaște gravitatea bolii. Dar mai presus de medicină, eu, ca om, simt că voi fi bine. Și voi fi bine! Uite, acum câteva zile, după multă vreme, am mâncat niște înghețată, am putut să beau și cola. Pfff, ce fericit am fost, mi-au dat lacrimile. Am mai pus pe mine 6-7 kilograme, sunt ceva mai bine. O să fiu și mai bine, o să vedeți”, a declarat Florin Hidișan, pentru gsp.ro.

Fotbalistul cu peste o sută de meciuri în Liga 1 a primit sprijin din partea unui prieten. Bogdan Apostu, fost fotbalist și actual impresar, a lansat, în urmă cu două luni, un apel umanitar în mediul online, în care încerca să strângă donații pentru a-l ajuta pe Hidișan.

”Luptă, Piticule! Noi suntem lângă tine! N-am să stau să adun anii de când îl cunosc. Adun orele de când am aflat și refuz să cred că piticul e atât de încercat de viață. N-am să stau s-o lungesc pentru că nu-i timp de pierdut. Cu toții îl cunoaștem pe Florin Hidișan. Toți i-am admirat golurile, pasele și driblingurile. Tremur când scriu aici, cum cred că a tremurat și bara din Ghencea până la demolare la șutul lui de la jumătatea terenului. Atunci era o finală pentru Steaua, azi Hidi își trăiește propria finală.

Recent a fost diagnosticat cu “Formațiune tumorala exulcerata pe curbura stomacală. Metastaze”. N-aș cunoaște să vă dau multe detalii. Știu doar că Florin are nevoie de noi. Iar lumea fotbalului, din care el face parte, a fost mereu receptivă când i s-a cerut ajutorul. N-o face piticul, o fac eu pentru el. Haideți să ajutăm un frate, de doar 39 de ani, ce are viața înainte. Oricine vede acest mesaj, poate ajuta cu un share, cu un tag, cu o sumă de bani, oricât de mică, cu un tricou sau o pereche de mănuși. Toate vor fi scoase la licitație aici, iar banii vor ajunge la Florin, pentru că are atâta nevoie de ei. Haideți toți în echipa piticului pentru finală. IN SCURT TIMP, VOM INCEPE LICITATIA PENTRU TRICOURI, alaturi de nume mari ale FOTBALULUI ROMÂNESC!

FLORIN HIDIȘAN

CONT LEI: RO56BTRLRONCRT0CE2684801

CONT EURO: RO03BTRLEURCRT0CE2684801”, a scris Apostu, pe Facebook.

