Drum liber spre Dinamo. Clubul i-a comunicat să-și caute alt angajament

Fundaşul Mihai Popescu (28 de ani) a fost înștiințat de conducerea clubului Heart of Midlothian, că nu mai intră în planurile de viitor ale echipei scoțiene, potrivit news.ro. Fostul dinamovist mai are un an de contract cu nou-promovata, dar acesta ar putea pleca liber de contract.

Mihai Popescu a jucat opt meciuri în liga a doua scoţiană, 23 în toate competiţiile. În primele patru jocuri disputate de Heart of Midlothina în acest sezon, două în prima divizie şi două în Cupa Ligii, Popescu nu a evoluat niciun minut.

Mihai Popescu a fost transferat la Dinamo de la Academia de juniori a clubului Sporting Piteşti, în 2011. A mai jucat la echipe precum Dunărea Călăraşi, ACS Berceni şi FC Voluntari.

