Drumul Soranei Cîrstea s-a oprit în semifinale la Lyon! Duel incredibil cu ucraineanca Iastremska

Numărul 30 WTA a pierdut biletul pentru ultimul act al turneului francez de categorie 250.

Favorita numărul 2 a competiției a cedat în fața Daianei Iastremska, sportiva plecată din Ucraina imediat după izbucnirea războiului din țara vecină. După un duel de două ore și 31 de minute, jucătoarea noastră a pierdut cu scorul de 6-7 (5), 6-4, 4-6. A fost primul meci dintre cele două sportve în circuitul feminin. Pe locul 140 în lume, Iastremska și-a pus drapelul Ucrainei pe umeri după succesul care a trimis-o în finala de la Lyon acolo unde va da peste chinezoaica Shuai Zhang.

„A fost un meci foarte greu. În setul al treilea, când am avut mingi de meci și am pierdut acel game, am fost un pic nemulțumită. M-am gândit că sunt terminată, am pierdut, pentru că nu mai am putere. Apoi toată lumea m-a susținut, m-a susținut și am simțit că pot să o fac.

Când am postat poze pe Instagram că am plecat de acasă, am primit o mulțime de mesaje de la francezi și din toată lumea. Dar când am ajuns aici, nu mă așteptam să primesc un sprijin atât de mare”, a spus ucraineeanca după victoria repurtată pe pământ francez.

În drumul spre finală, Yastremska a mai învins o româncă, tot după un meci maraton. În primul tur ea a trecut de Ana Bogdan. În urma participării la turneul de la Lyon, Cîrstea și-a trecut în cont 8.145 de euro şi 110 puncte WTA. Dacă ar fi reușit să o învingă și de Iastremska, Sorana ar fi fost de luni peste Simona Halep în ierarhia mondială. Următorul turneu la care jucătoarea de 31 de ani va fi cel de la Indian Wells din perioada 9-20 martie. În acest sezon, târgovișteanca are 9 victorii și 6 înfrângeri.