Declarațiile controversate ale lui Pancu despre viața în Cecenia: „Acolo poți să omori femeile! Nu putem să mai fim niciodată ca ei”

Fostul fotbalist al Rapidului a evoluat în cariera sa și la gruparea cecenă Terek Groznâi care activează în campionatul rus.

Acolo, antrenorul de astăzi a văzut o altă lume și a cunoscut o altă cultură. Una care l-a „impresionat” peste măsură.

„Acolo poți să omori femeile oricând! Nu neapărat că sunt de acord cu așa ceva, dar mi se pare că ei își păstrează niște tradiții cu care eu sunt de acord. Asta e viziunea mea despre viață! Nu putem să mai fim niciodată ca ei. Noi am pierdut multe lucruri pe parcurs. Chiar dacă bisericile sunt din ce în ce mai populate, copiii noștri au alte exemple în viață și altă educație. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar suntem foarte departe de ei”, a fost mărturisirea șocantă a lui Pancu pentru Fanatik.

Acesta a marcat 10 goluri în 33 de meciuri disputate pentru Terek Groznîi în perioada iulie 2008-noiembrie 2009. Clubul rus are în palmares o Cupă a Rusiei cucerită în 2004. Pancu a fost plătit regește în Cecenia.

„De ziua tatălui lui Ramzan Kadîrov am jucat cu Lokomotiv Moscova și am bătut cu 2-1. Florentin Petre a dat golul victoriei și a fost declarat omul meciului. A fost o primă de 50.000 de dolari de jucător! Primele erau mult suplimentate la victorii în perioada aia. Nu am luat nicio primă mai mică de 14.000 de dolari, chiar dacă salariile nu erau foarte mari. Eu cred că aveam undeva la 50.000 de dolari pe lună. Puteai să faci din prime echivalentul la un salariu”, a mai comentat antrenorul de 44 de ani.