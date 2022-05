Dublu finalist de Grand Slam și câștigător a 11 turnee ATP se retrage din activitate

Tenismenul sud-african Kevin Anderson (35 de ani) care a ocupat locul 5 ATP în iulie 2018, şi-a anunţat retragerea din activitate, informează ATP citată de news.ro.

Anderson (locul 107 ATP) a câștigat şapte trofee de-a lungul carierei, ultimul fiind cucerit în iulie 2021, la Newport. De asemenea, sud-africanul a disputat finala la Wimbledon, în 2018, şi la US Open, în 2017. Totodată a mai jucat de alte 11 ori în ultimul act al unor competiţii ATP.

Sud-africanul a mulţumit mai multor persoane care l-au ajutat de-a lungul timpului.

„Nu-mi amintesc niciun moment din viaţa mea în care să nu fi jucat tenis. Am început călătoria în urmă cu 30 de ani, când tatăl meu mi-a pus o rachetă în mâini şi mi-a spus că dacă sunt dispus să muncesc din greu, pot deveni unul dintre cei mai buni jucători din lume.

De atunci, tenisul m-a purtat mult dincolo de rădăcinile mele din Johannesburg, Africa de Sud, şi mi-a oferit cu adevărat lumea. Am experimentat atât de multe provocări şi emoţii diferite: acest sport poate fi antrenant şi, în acelaşi timp, singuratic. Am avut suişuri şi coborâşuri, dar nu aş schimba nimic. Această călătorie m-a ajutat să devin bărbatul care sunt astăzi”, a scris Kevin Anderson pe Twitter.

„Am învăţat de la mulţi oameni de-a lungul timpului. Sunt extrem de recunoscător pentru antrenorii incredibili, agenţii, fizioterapeuţii, antrenorii de fitness, psihologii care m-au ajutat să îmi maximizez potenţialul şi să îmi realizez cu adevărat visele de-a lungul anilor.

Le mulţumesc tuturor fanilor care m-au urmărit, m-au încurajat şi mi-au fost alături de-a lungul timpului. Voi aprecia întotdeauna susţinerea pe care mi-aţi arătat-o. Sunt atât de recunoscător pentru lucrurile minunate care mi-au ieşit în cale doar pentru că am făcut parte din acest sport.

Când eram copil, tatăl meu obişnuia să-mi spună că succesul nu este definit de rezultate, ci de efortul şi sacrificiul pe care îl faci pe parcurs pentru a deveni cel mai bun om care poţi fi. Am dat tot ce am avut mai bun”, a punctat Kevin Anderson.

A note for everyone who has been a part of my tennis journey. (1-4/5) pic.twitter.com/atueKpob84

— Kevin Anderson (@KAndersonATP) May 3, 2022