Duckadam, declarație arogantă înainte de CFR – FCSB: Nicio șansă dacă joacă așa

Helmut Duckadam a comentat duelul ce va urma dintre CFR și FCSB chiar la finalul partidei dintre echipa lui Dan Petrescu și Farul Constanța. Jocul slab al ardelenilor l-a făcut pe Duckadam să creadă că CFR-ul nu are nicio șansă de victorie în finala campionatului:

„Am fost surprins de jocul lui CFR. A fost foarte slab. Dacă nu ar fi avut un portar foarte bun în prima repriză, putea să piardă și meciul, și campionatul. Cred că CFR Cluj și FCSB se pot încurca doar între ele. Celelalte sunt cu gândul la Cupa României.

Parcă nu mai are acea plăcere de a juca, joacă pentru că trebuie să joace. Cu FCSB, CFR nu are mari șanse dacă joacă așa. FCSB e într-o formă foarte bună și are jucători care pot inventa orice. N-ar avea șanse CFR-ul dacă joacă așa, static, așteptând ceva pe contraatac”, a spus Duckadam, potrivit digisport.ro.