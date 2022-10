Duckadam vorbește despre jucătorii de la FCSB pe care nu-i înțelege: Încep foarte bine și apoi…

Helmut Duckadam i-a pus la îndoială pe titularii de la FCSB, Malcom Edjouma, Darius Olaru și Andrei Cordea. Eroul de la Sevilla a evidențiat faptul că cei trei jucători au rămas pe o „linie de plutire” și nu pot să avanseze și mai mult.

„Edjouma a fost mai slab decât mă așteptam, a avut partide în care a șutat și a și marcat. Parcă a scăzut și el în randament. Sunt mulți jucători de la FCSB care încep foare bine și apoi urmează o automulțumire, chiar nu înțeleg.

Olaru, în nota lui, are meciuri bune și mai puțin bune. Dar de la el te aștepți la mai mult, ar trebui să fie titular la națională, la ce calități are, dar are fluctuații.

Cordea, cred că asta e limita lui, nu cred că mai poate să crească foare mult, e un jucător care poate să te ajute. Cam aici e limita lui, nu cred că mai poate să aibă o explozie și să mai facă altceva decât a făcut”, a spus Helmut Duckadam, potrivit Digi Sport.