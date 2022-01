Dumitru Dragomir a dezvăluit ce pensie are: „Mi-au redus-o ăștia”

Dumitru Dragomir a fost invitat la emisiunea Culisele Statului Paralel, difuzată la Realitatea Plus, prilej cu care a depănat amintiri.

Fostul șef al LPF a dezvăluit și ce sumă de bani îi intră lunar în cont din pensia sa. Acesta primește o pensie de aproximativ 12.000 de lei.

„Nu e niciun secret. Eu nu iau niciun leu din ce am produs până acum. Trăiesc din pensie cu toate că mi-au redus-o ăștia. Am 12 mii de lei. Nu beau, nu fumez, mănânc ca un porumbel. M-am îngrășat. M-au tot invitat la pomana porcului. Eram sexy. După Sărbători intru iar la regim„, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate, la Realitatea Plus.

„Don Corleone mi-a spus Giovanni Becali. Mi-au facut procese dar nu m-au condamnat nimeni. A zis ca toate că doar el scăpa de închisoare. La «Beciul Domnesc» am stat șapte luni și ceva. Eu nu am avut nicio pilă„, a mai spus fostul șef de la LPF.