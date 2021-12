Dumitru Dragomir dezvăluie dieta minune prin care a slăbit 12 kilograme! Gigi Neţoiu îi trimite carne de la ţară

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste, a dezvăluit pe final de an cum a reuşit să slăbească nu mai puţin de 12 kilograme.

Secretul fostului şef de la Ligă ar fi faptul că mănâncă mâncare gătită numai de la soţia sa. Acesta abia aşteaptă să mănânce din porcul pe care i l-a trimis Gigi Neţoiu de la ţară.

,,Cel mai de preț cadou pe care l-am primit de la Dumnezeu au fost copiii și nepoții mei! Altfel, cadouri fac săptămânal, lunar, sunt o inimă largă, fac cadouri și familiei, și în afara familiei, n-am fost lacom, asta poate că m-a propulsat, că n-am vrut să fac burta mare numai eu…

Mănânc orice, acum am mai slăbit, arăt bine, ajunsesem la 105-106 kilograme, acum am 94, am suferit enorm ca să slăbesc! Am avut și treizeci de bucătari angajați, n-a gătit o dată unul pentru casa mea, nevastă-mea gătește, mănânc numai mâncare gătită de la nevastă-mea! Mănânc porc, mi-a adus Nețoiu un porc de la țară, îl devorez pe ăla, face nevastă-mea piftie, sarmale, de toate minunile!”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru Cancan.ro.