Dumitru Dragomir, ,,fermecat” de Mihai Iosif: ,,Are grasul ăsta o minte de neînchipuit”

Rapid Bucureşti se pregăteşte de primul meci tare din Liga 1, cu FCSB, după ce a avut un start ca din tun până acum de la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc.

După patru etape disputate în campionat, Rapid Bucureşti a acumulat 10 puncte în clasament, iar Dumitru Dragomir a rămas foarte impresionat de antrenorul Mihai Iosif.

Fostul preşedinte al LPF mărturiseşte că a luat parte la o discuţie pe care ,,Miţă” a avut-o cu jucătorii. Totodată, Dragomir este impresionat şi de valoarea lotului Rapidului.

,,Eu am crezut că e totul întâmplător. Am participat la o discuție pe care a avut-o cu jucătorii… Băi, fraților! Are atâta minte grasul ăsta, de neînchipuit!

Convingerea mea este că Rapid e între primele cinci echipe ale campionatului ca valoare. Au un patron tânăr care a știut ce să facă. L-a adus și pe Niculae, care e tânăr, fără experiență, dar cu multă putere de muncă, și eu văd că are rezultate de când a venit. Acum l-au adus și pe Maftei, ăsta este un lucru absolut extraordinar! Faptul că l-au adus pe el și pe Gabi Răduță e un lucru nemaipomenit.”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.