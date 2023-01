Dumitru Dragomir, fermecat de un fotbalist din Farul – CFR Cluj: „Trăsnet!”

Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, l-a lăudat pe Ermal Krasniqi (24), jucătorul care a debutat cu gol la CFR Cluj în meciul cu Farul, scor 3-0.

„Krasniqi? Trăsnet jucător! Fotbalist cu personalitate, e foarte bun”, a declarat Dumitru Dragomir la Pro Arena.

Fostul președinte al LPF a tras și concluzia după meciul cu Farul: „Am spus că va câștiga Dan Petrescu și asta s-a întâmplat. CFR are și echipa mai bună, are și antrenor bun, are și conducere serioasă. An de an se luptă Steaua, Farul, Craiova și tot câștigă CFR campionatul”.

Cu toate acestea, Dragomir e convins că Farul se poate bate la câștigarea Superligii: „Sigur că rămâne în cursa pentru titlu, o să vedeți ce meci greu are Steaua (n.r. – FCSB) cu ei”.

„Cum poate cineva să îi ia titul CFR-ului? Să aibă un grup politic ca la Cluj, să aibă un antrenor ca Petrescu, să aibă patronul de acolo. Este un grup unit acolo, care a făcut ca orașul să înflorească. Au susținut ambele echipe.

Valoarea echipei nu e la nivel continental, să fie în primele 15 din Europa. Nu au bani. Au dat cât le-a permis plapuma. Nu au să rupă cearceaful. Au ce le trebuie pentru performanță bună, nu mare performanță. Pentru marea performanță îți trebuie 100-200 de milioane de euro”, a mai declarat Dumitru Dragomir, potrivit sursei menționate.