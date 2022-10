Dumitru Dragomir îl laudă pe Gigi Becali: „Lăsați-l să se implice! Când nu a făcut-o, echipa era la retrogradare!”

FCSB a bifat pentru prima dată în acest campionat 4 victorii consecutive. Bucureștenii au terminat astfel turul pe locul 6, ultima poziție ce garantează accederea în play-off.

Dumitru Dragomir, fostul șef LPF, consideră că Becali trebuie să continue să se implice la echipă. Iată ce a spus despre patronul FCSB-ului.

„Lăsați-l pe Gigi Becali să se implice!”

„La lotul pe care îl are Steaua (n.r. FCSB), normal ar trebui să se bată la primele 3 locuri. Are jucători, nu prea are echipă. Jucătorii sunt unii de valoare pentru fotbalul românesc. Lăsați-l pe Gigi Becali să se implice, că e treaba lui! În momentul în care nu s-a implicat, echipa era la retrogradare.

Sută la sută se implică acum. A avut minte Becali. Nu l-a dat afară pe Dică, iar Dică vine ușor, ușor și intră în primele 6. Se înjumătățesc punctele și iar se bate la titlu și anul asta”, a declarat Dumitru Dragomir pentru gsp.