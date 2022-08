Dumitru Dragomir îl susține pe Edi Iordănescu la echipa națională: „Am mare încredere! El e antrenor de carieră mare!”

Edi Iordănescu a preluat naționala României la începutul acestui an, însă rezultatele avute până acum nu au fost cele sperate. Dumitru Dragomir, fostul șef LPF, îl susține pe tehnician.

Mai exact, Dragomir consideră că Iordănescu are toate calitățile necesare unui mare antrenor, însă nu dispune de jucători pe măsură.

„El e antrenor de carieră mare, dar nu are cu cine!”

„Domne, eu am mare încredere în Edi! Uite, o să râdeti! Am mare încredere în Edi, e un copil educat, a învăţat meserie, dar n-are echipă, n-are jucători ! Nu are jucători, retineţi ce vă spun. El e antrenor de carieră mare, dar nu are cu cine. Mie îmi pare rău că s-a dus la echipa naţională, vă spun cinstit. Dacă ma întreba pe mine…Eu i-am spus lui taică-su „nu te duce că te compromiţi”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru Antena Sport.

De la preluarea naționalei României la începutul acestui an, Edi Iordănescu a înregistrat următoarele rezultate:

Amicale: 0-1 contra Greciei și 2-2 cu Israel

Nations League: 0-2 contra Muntenegrului, 0-1 contra Bosniei, 1-0 cu Finlanda și 0-3 cu Muntenegru

Următoarele și singurele meciuri rămase din Nations League pentru „tricolori” sunt cu Finlanda (deplasare, 23 septembrie) și cu Bosnia (acasă, 26 septembrie).