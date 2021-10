Dumitru Dragomir, impresionat de Alexandra Becali: ,,E o fată absolut excepţională”

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al LPF, dezvăluie că a rămas impresionat în momentul în care a întâlnit-o pe Alexandra Becali, fiica lui Gigi Becali.

Aceasta este implicată în lumea construcţiilor, alături de sora sa Teoodora. Dumitru Dragomir este implicat şi el în această zonă de afaceri şi îl felicită pe Gigi Beacli pentur modul în care şi-a crescut fetele.

Dumitru Dragomir mai spune despre Gigi Becali, dar şi despre Victor Piţurcă, că au ştiut să îşi apropie oameni buni, care ar sări în orice moment pentru ei.

,,Pițurcă a fost un mare antrenor și selecționer. El e multimilionar. Are niște afaceri de zeci de milioane. Are peste 50 de milioane de euro avere. Bărbatul fetei lui este foarte harnic, îl ajută.

Și la Gigi Becali am văzut un nepot care de la 6:00 până seara e pe șantire. Vasi (n.r. Vasile Geambazi)! E de o seriozitate… Nu am văzut așa ceva. Și Pițurcă are oameni de încredere lângă el. Pițurcă și Becali au știut să își apropie oamenii buni. Becali are oameni care mor pentru el. De la Luțu până la contabilul său. Are oameni super meseriași.

Mi-a vândut 5.000 de metri teren și atât. Fetele lui contruiesc. Am cunoscut-o pe Alexandra și este o fată absolut excepțională, cu bun simț. M-a impresionat! L-am felicitat pe Gigi pentru felul cum și-a crescut fetele.”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.