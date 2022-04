După ce a fost ironizată de WTA, Andreea Prisăcariu a reacționat pe o rețea de socializare: „Sunt de top și nu trebuie să demonstrez asta nimănui”

Jucătoarea noastră s-a simțit ofensată de comentariile făcute după înfrângerea ei la zero în fața liderului mondial Iga Swiatek.

Iar sportiva de 22 de ani a ales să transmită un mesaj în mediul virtual prin care a dat de înțeles că nu poate fi doborâtă de nicio răutate a fanilor tenisului.

„În timp ce joc, nu există vreo distragere. Viziune clară și inimă plină. Nu pot pierde. Sunt de top și nu trebuie să demonstrez asta nimănui. Cu respect”, au fost cuvintele care au însoțit postarea Andreei.

While I am playing the game, there are no distractions. Clear vision and full heart. I can't lose. I am top tier, and I ain't gotta prove it to anyone. Respectfully. 📸 @cristinahutu pic.twitter.com/SVX35449Tz — Prisacariu Andreea (@IamPrisacariuA) April 16, 2022

Imediat după meci, jucătoarea aflată pe locul 324 în lume a avut o cu totul altă abordare. Și-a recunoscut inferioritatea în fața celei mai în formă sportive din circuitul feminin.

„Am simțit o jucătoare foarte compactă, foarte solidă, mi-ar fi plăcut mult dacă priveam din afară. I-am spus că sunt mândră de ea și mă bucur că am cunoscut-o de când era copilă și că mă bucur că a ajuns ce a ajuns acum. Să simt pe propria piele a fost un duș rece de care aveam nevoie în carieră. Mă bucur că am fost convocată și m-am prezentat așa cum o fac pentru România de la 12 ani. Am pregătit meciul împreună cu echipa, împreună cu Horia.

Am avut o tactica pe care am încercat să o fac de la început până la sfârșit, mă bucur tare mult că am încercat. Că nu mi-a ieșit, asta-i partea a doua. Am căutat variația, o scurtă, un slice, pe sus, plat. Toate variantele! În viitor sigur o să devin mai puternică cu meciuri de genul acesta. Am intrat cu gândul să câștig și cred că asta este un plus mental. Indiferent cu cine joci asta trebuie să fie mentalitatea înainte de meci. Așa că pe asta am avut-o”, a precizat Prisăcariu.