WTA, reacție amuzantă la adresa Andreei Prisăcariu: „Facem petiție să apară cu un show de stand-up comedy”

Andreea Prisăcariu (22 de ani, 324 WTA) a debutat în echipa României în meciul de sâmbătă cu Iga Swiatek (20 de ani, 1 WTA), scor 0-6, 0-6, din calificările Billie Jean King Cup.

Rebela tenisului românesc a atras atenția prin declarațiile oferite la comferința de presă premergătoare duelului cu Polonia. WTA a postat un mesaj haios.

„Facem petiție ca Andreea Prisacariu să apară pe Netflix cu un show de stand-up comedy! Semnați mai jos!”, a scris forul mondial de tenis femin pe Twitter

„Vreau să mulțumesc echipei mele pentru că este aici cu mine, de fapt, sunt eu aici cu ei. Îmi place acest oraș, este destul de liniștit și mă gândesc să mă mut aici când voi avea 60 de ani. Este destul de drăguț, avem nevoie de pace în viața noastră, așa că asta îmi doresc. Vom oferi un spectacol frumos. Fetele mele râd pentru că mă plac atât de mult…

Mai înainte mi-au spus: O, Doamne! Andreea are un discurs… Trebuie să fie tare”, a fost declarația Andreei Prisăcariu care a creat amuzament în Polonia.

Petition to get an Andreea Prisacariu stand-up comedy special on @netflix? 🇷🇴

Sign below 🤣✍️⬇️

🎥: @BJKCup | @IamPrisacariuA pic.twitter.com/LpxNLH0vcO

— wta (@WTA) April 16, 2022