După Fabbrini, dezastrul! Fotbalistul merge la FIFA și le cere o sumă imensă celor de la Dinamo

Mijlocașul italian s-a despărțit oficial, în cursul zilei de astăzi, de formația din Ștefan cel Mare, însă legătura dintre cele două părți este departe de a se încheia!

Rămas în Ștefan cel Mare după ce a decis să își renegocieze înțelegerea cu suporterii-acționari din DDB, Diego Fabbrini a părăsit Dinamo în această vară. Italianul s-a aflat în topul salariilor din tabăra „alb-roșilor”, însă nu și-a încasat de mai multe luni banii, lucru care îi poate costa scump pe dinamoviști, deoarece jucătorul își va căuta dreptatea la FIFA.

Florin Manea, impresarul lui Fabbrini, a declarat că fotbalistul său va avea câștig de cauză la forul mondial și a mărturisit că italianul depusese memoriu înainte de intrarea clubului în insolvență, aspect care schimbă total datele problemei. Ulterior, agentul a dezvăluit și suma impresionantă pe care mijlocașul o va cere fostei sale formații.

„Despărțirea s-a făcut unilateral. Mă așteptam. Lui nu i s-a propus nimic, dar jucătorul a depus memoriu înainte de intrarea în insolvență. Eu am înțeles că dacă depui după insolvență ar fi mai greu, dar dacă depui înainte de intrarea în insolvență ar fi mai ușor. În orice caz, eu cred că o să câștige la FIFA.

Nu, el nu a fost chemat la nicio negociere. N-aveau de gând să-i plătească salariile. Îmi pare rău că am acceptat să vorbesc în iarnă cu cei de la DDB, care au promis că îi plătesc toți banii. Are vreo 70.000 de euro de luat din urmă. I s-a întrerupt și unilateral contractul. Se dovedește că, în România, dacă ai încredere, ești luat de prost. O să meargă și va depune memoriu pentru tot contractul, adică încă 2 ani de contract, cu 18.000 pe lună.

În iarnă, eu le-am spus că nu le poate da salariul lui Fabbrini. Ei le-au făcut încă un an de salariu tot cu 18.000 și nu l-au lăsat să plece. Eu le-am spus în iarnă să se înțeleagă cu CFR și să-l lase să plece. Eu știam că e imposibil. Are deja două oferte, una din Italia și una din Turcia. Da, el poate semna și în România acum, dar nu cred că e cazul. E cam greu la banii pe care îi vrea, 180, 190.000 pe an. Probabil vom opta spre exterior”, a spus Florin Manea, potrivit Digi Sport.