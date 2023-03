După Indian Wells, Novak Djokovic ratează şi Miami Open. Motivul este acelaşi: liderul ATP nu este vaccinat pentru Covid-19 şi nu poate intra în SUA

Novak Djokovici nu va participa la turneul Miami Open de săptămâna viitoare, după ce sârbului i s-a refuzat o scutire care i-ar fi permis să intre în SUA, deşi nu a fost vaccinat împotriva COVID-19, a declarat, vineri, directorul turneului James Blake, citat de Reuters.

„Am încercat să-i convingem ca Novak Djokovic să primească o scutire, dar nu s-a putut întâmpla”, a declarat Blake pentru Tennis Channel.

„Evident, suntem unul dintre turneele de premieră din lume, ne-ar plăcea să avem cei mai buni jucători care pot juca. Am făcut tot ce am putut. Am încercat să vorbim cu guvernul, dar asta deja nu mai depinde de noi”, a precizat el.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, şi doi senatori ai statului american s-au numărat printre cei care au cerut administraţiei Biden să-i permită numărul unu mondial să intre în SUA şi să concureze la turneul pe care l-a câştigat de şase ori.

Djokovici, în vârstă de 35 de ani, lipseşte, de asemenea, la evenimentul în curs de la Indian Wells, California, tot din acelaşi motiv

În prezent, Statele Unite interzic intrarea în ţară străinilor nevaccinati, o politică care se aşteaptă să fie ridicată atunci când guvernul va pune capăt restricţiilor e urgenţă COVID-19, pe 11 mai.

Djokovici, care a ratat anul trecut la Australian Open, după ce a fost deportat din cauza statutului său de vaccinare, a spus că preferă să rateze turnee de Grand Slam decât să se vaccineze anti-Covid-19.

El a câştigat cel de-al 22-lea Grand Slam la Australian Open în ianuarie. Nu a mai jucat la Indian Wells sau la Miami Open – care împreună formează „Sunshine Double” – din 2019.