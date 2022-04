Dusan Uhrin: „E incredibil!/ A fost echilibrat până când am greșit la faza fixă!/ E 50-50% la baraj!”. Tehnicianul lui Dinamo s-a dezlănțuit la finalul partidei cu Mioveni

Dinamo a pierdut în deplasare, în fața celor de la Mioveni (0-2). „Câinii” sunt condamnați astfel barajului de menținere în Liga 1, baraj ce se anunță foarte dificil.

Dusan Uhrin a vorbit, după meci, la conferința de presă. Acesta este dezamăgit de faptul că deși echipa sa a exersat respingerea fazelor fixe o săptămână întreagă, golul a venit tocmai dintr-o asemenea fază.

„Trebuie să muncim, să muncim, să muncim!”

„Am făcut greșeli în faze fixe. E incredibil! Lucrăm toată săptămâna să nu facem greșeli și exact asta se întâmplă!

Trebuie să muncim, să muncim, să muncim. În repriza a doua a nu am mai avut agresivitate. Am avut niște ocazii, pe care le-am ratat. Nu poți să primești gol astfel. Trebuie să avem mai multe ocazii de poartă, nu e suficient. Am făcut schimbări pentru că am vrut să câștigăm meciul, dar nu ne-au ajutat. Am vrut să schimb în favoarea atacului, dar nu s-a întâmplat nimic bun. A fost echilibrat până când am greșit la faza fixă.

Mă interesează cum jucăm, pentru că nu sunt satisfăcut. Trebuie să facem totul, pentru că nu este ușor. Ceilalți jucători (n.r. din afara primului „11”) trebuie să îmi demonstreze că merită să joace. Am câștigat un singur meci, nu e suficient.

E 50-50% la baraj. Sunt echipe care joacă bine în Liga 2”, a spus Dusan Uhrin la conferința de la finalul meciului cu Mioveni.

Cu 18 titluri de campioană și 13 Cupe ale României, Dinamo este una dintre cele mai bune și de succes echipe românești. Dacă va retrograda, va fi o premieră în istoria sa.

Cu doar 13 puncte, Dinamo se află pe locul 14 din play-out, loc de baraj. Etapa viitoare, „câinii” vor juca în deplasare, cu Gaz Metan.