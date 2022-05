Dușan Uhrin Jr a explicat cum a reușit Dinamo surpriza de la Botoșani: „Am avut o atitudine foarte bună”

Antrenorul ceh a vrut ca echipa sa să arate bine la Botoșani, iar jucătorii l-au ascultat și au oferit poate cea mai solidă prestație din 2022.

Au învins în 10 oameni o echipă ce a jucat în play-off în precedentele două sezoane și se bate în acest final de stagiune să prindă play-off-ul de calificare în cupele europene. Tehnicianul trupei din Ștefan cel Mare a vorbit și despre eliminările din tabăra echipei sale, care l-a pierdut pe Grădinaru pentur prima manșă a barajului de la sfârșitul acesti luni.

”Am avut o atitudine foarte bună. Am făcut această greșeală cu Pierret. A crezut că poate intra, că are permisiunea arbitrului. A fost un cartonaș roșu primit ușor. Sunt fericit pentru jucători că au luptat. Am avut mai multe ocazii decât FC Botoșani. Atitudinea este importantă pentru noi. Nu a fost singurul cartonaș roșu. A luat și Sebi Moga. Nu știu de ce pentru că nu a fost ceva grav. Și la ultimul cartonaș roșu, portarul a venit acolo, nu e normal să nu primească nimic.

Avem câteva accidentări, trebuie să mai schimbăm niște jucători. Dacă mai primim niște cartonașe și în meciul următor e mai dificil. Nu știu cu cine vom juca la baraj. Va fi o luptă foarte dificilă. Nu știu dacă va fi mai dificil meciul cu UTA. Vom schimba puțin primul unsprezece pentru întâlnirea cu UTA. Am contract cu Dinamo și sezonul următor dacă salvez echipa de la retrogradare”, a mărturisit Dușan Uhrin după ultimul fluier al întâlnirii de la Botoșani.

Pierret îl îndeamnă pe central să revadă faza în care a fost eliminat de pe teren. Mijlocașul consideră că a fost clar nedreptățit.

„Sunt foarte fericit că am marcat, desigur, și că am luat cele trei puncte. Pentru mine, nu a fost o decizie corectă, Arbitrul va urmări imaginile și își va reconsidera poziția. Sunt foarte fericit pentru cele trei puncte. Când am marcat golul, am fost lovit de portar.

Am auzit pe cineva de pe bancă spunându-mi să intru pe teren și am intrat, așa am luat al doilea galben. Acum începem să ne cunoaștem mai bine și să jucăm mai bine împreună. După părerea mea, 100% vom rămâne în Liga 1. Nu contează cu ce echipă vom juca la baraj”, a explicat francezul.