Dusan Uhrin, resemnat după debutul cu stângul la Dinamo: „Trebuie să pregătesc echipa pentru baraj.”

Dinamo a pierdut meciul jucat la Mioveni împotriva Rapidului (1-3) , marcând un debut dezastruos pentru Dusan Uhrin, antrenorul adus recent pentru a salva echipa de la retrogradare.

Tehnicianul „câinilor” a vorbit la finalul partidei despre situația din cadrul clubului și despre prestația dezamăgitoare din această seară.

Uhrin: „Când vrei să construiești echipa, nu poți schimba atâți jucători”, atac subtil către foștii antrenori de la Dinamo

Dușan Uhrin a mărturisit că va discuta cu Figueiredo, luni având să urmeze o ședință cu toți jucătorii.

Antrenorul lui Dinamo a mai spus că singura variantă posibilă acum este jucarea și câștigarea barajului. Tehnicianul este convins ca va putea salva echipa de la retrogradare.

Uhrin a precizat și anumite greșeli comise de predecesorii săi pe banca lui Dinamo, considerând că abundența de jucători nu a permis omogenizarea echipei:

„Știam că va fi un meci greu și am făcut o mulțime de greșeli individuale. E imposibil să joci un fotbal bun după ce greșești așa. În repriza a doua, am făcut un joc foarte bun. Aș fi preferat să mai înscriem un gol și poate altfel era meciul. Nu vreau să vorbesc despre vinovați, dar trebuie analizată bine situația. Voi vorbi personal cu jucătorii. Nu am vorbit acum cu Figueiredo. Voi vorbi cu ei mâine.

Trebuie să pregătesc echipa pentru baraj. Trebuie să îmbunătățim multe lucruri. Data trecută a fost o situație și mai grea, dar și acum este dificil. Sunt realist, barajul este soluția acum. Avem mulți jucători accidentați. Sunt multe puncte pentru doar opt meciuri. Când vrei să construiești echipa, nu poți schimba atâți jucători. Nu este o întrebare pentru mine.

Nu pot vorbi acum, după doar un meci, nu am mult timp la dispoziție. Fiecare meci este decisiv. Va fi decisiv cel cu Sepsi, iar, apoi, următoarele vor fi și ele decisive. Dacă jucătorii nu au încredere, nu putem câștiga”, a declarat Dușan Uhrin la finalul meciului Rapid-Dinamo.

Astfel, Dusan Uhrin debutează cu stângul la al 3-lea său mandat la Dinamo. Echipa din „Ștefan cel Mare” rămâne pe locul 14 cu doar 9 puncte.

Pentru dinamoviști, urmează duelul de acasă cu Sepsi, echipa lui Cristiano Bergodi.