Duşan Uhrin vrea rezolvări la Dinamo cât mai rapid: ,,Sper să se întâmple ceva azi, nu miercuri”

Dinamo a revenit în România, după ce a efectuat un scurt stagiu de pregătire în Turcia, acolo unde a disputat şi un amical cu Galatasaray, scor 1-2, după ce Adam Nemec a înscris golul de onoare.

După ce le-au fost puse la dispoziţie toate condiţiile de pregătire, dinamoviştii au revenit la realitatea din ţară, unde trebuie să-şi rezolve problemele care îi chinuie de mai bine de un an de zile.

Duşan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, speră ca mai multe probleme să fie rezolvate cât mai rapid, cum ar fi salariile jucătorilor sau interdicţia pe care clubul o are de la FIFA în privinţa transferurilor.

,,Am avut parte de o vreme foarte bună, am avut toate condiţiile ca să ne antrenăm şi, de asemenea, am jucat şi meciuri bune. Sper ca până miercuri să se rezolve totul şi vom vedea ce se va întâmpla. Nu ştiu nimic. Sper să nu se întâmple miercuri, sper să se întâmple ceva azi sau mâine, pentru că avem de rezolvat o mulţime de probleme, legate de salariile jucătorilor, de transferuri, pentru că nu avem voie să transferăm jucători.

Nu este suficient pentru competiţii, trebuie să aducem poate şase, şapte jucători. Am multe promisiuni.”, a declarat Duşan Uhrin, la revenirea în România.