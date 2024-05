„E un băiat foarte educat! Un caracter frumos!”-Elias Charalambous, apreciat de către FRF!

Elias Charalambous a sosit pe banca FCSB-ului în primăvara anului 2023. Sezonul acesta, antrenorul cipriot a reușit să cucerească titlul în Liga 1.

Se pare că tehnicianul „roș-albaștrilor” este apreciat de către FRF. Iată cum l-a lăudat Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației.

„E un băiat foarte educat! Un caracter frumos!”

„Charalambous e un băiat foarte educat. Eu îl știu din Cipru, când juca acolo și când am stat eu 4 ani pe acolo. A fost un jucător excepțional la nivelul Ciprului. Pentru Cipru a fost unul dintre cei mai buni jucători.

Are și un caracter frumos. De când a venit FCSB am vorbit de mai multe ori cu el. El îmi zice mie ‘Mister 3-4-3’. Când m-am dus în Cipru eu am implementat acest sistem și a fost o noutate pentru ei.

Aseară am stat de vorbă cu un prieten de-al lui din Cipru, un agent care a venit special pentru acest meci. Un foarte bun prieten de-al lui Elias. Și acolo m-am întâlnit cu el. Vine cu Pintilii la toate meciurile de la naționalele de juniori”, a transmis Mihai Stoichiță, potrivit celor de la Fanatik.