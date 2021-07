Echipa lui Rotaru, luată în colimator: „E o Craiovă artificială. E făcută in vitro!”

Noul sezon al Ligii 1 a adus pe prima scenă și duelul dintre cele două echipe din Craiova: cea patronată de Mihai Rotaru și cea care a promovat din divizia secundă.

Adrian Porumboiu a vorbit și el despre această rivalitate. Fostul finanțator al celor de la FC Vaslui a criticat în termeni duri pe CSU Craiova, iar de cealaltă parte, a lăudat stilul ofensiv și curajos arătat de nou-promovata antrenată de Adi Mutu.

De asemenea, fostul mare arbitru a avut cuvinte mari și la adresa lui Adrian Mititelu, pentru investițiile pe care le-a făcut la FC U Craiova.

”Rămân doar două echipe simpatice, plăcute ochiului, în tot ce se întâmplă în campionatul ăsta: Rapidul și echipa lui Mititelu. M-aș bucura să aibă rezultate și Craiova lui Mititelu, să-i ia fața celeilalte Craiova, care e o Craiovă artificială, nu-i naturală. E făcută in vitro. Eu am simpatie, nu e treaba mea, nu știu ce vor face. Am simpatie pentru ceea ce face Mititelu, deoarece puțini ar fi în stare să renască acolo unde e, în întuneric. El e în întuneric, iar afară, la echipă, este lumină, deoarece au și un fotbal plăcut.

Toată lumea trebuie să aibă admirație față de echipa lui Mititelu, pentru că omul ăla a fost doborât, a fost împușcat, omorât, și e viu. Dar, săracul, păcat că nu vede razele soarelui. În rest, este de apreciat, este un om care și-a riscat totul pentru fotbal, când alții au luat de-a gata și au venit cocoțați.

Asta înseamnă România, unuia îi dai în cap, care face treabă serioasă, iar pe altul îl ajuți, pentru că așa spune politicul. Politicul înseamnă Olguța, înseamnă mai știu eu care șmecher de la Federație, să te dea direct în Liga 2.

E normal să fi obiectiv, nu ai cum să nu fi obiectiv în condițiile astea. Au adus și un antrenor știutor de fotbal cât încape, Mutu. Și pentru el m-aș bucura să reușească”, a declarat Porumboiu, conform Fanatik.ro.