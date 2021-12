Echipa naţională, caz închis pentru familia Lucescu: ,,Niciodată nu am să revin! Răzvan are aceeaşi filosofie ca mine”

Federaţia caută un tehnician pentru a prelua banca tehnică a primei reprezentative, după ce Dan Petrescu a decis să refuze oferta lui Răzvan Burleanu, iar acum favoriţi pentru post sunt Adrian Mutu şi Edi Iordănescu.

Cel mai cerut antrenor la naţională este însă Mircea Lucescu. Antrenorul lui Dinamo Kiev spune că nu se pune o astfe de problemă, să antreneze prima reprezentativă. Acelaşi lucru îl spune şi despre Răzvan Lucescu, fiul său.

,,Eu mi-am spus părerea de mult timp, am suferit foarte mult atunci, când s-a întâmplat, și mi-am spus mie că niciodată nu am să revin.

Am plecat după un 4-0 cu Austria și după un meci cu totul și cu totul extraordinar și după alte succese consecutive foarte bune și o pleiadă de jucători tneri crescuți pe lângă mine. Satisfacția a fost enormă.

Nu știu dacă cineva acolo ar avea nevoie de personalitatea mea, în FRF, nu cred. S-a mai pus o dată problema și au făcut tot ce a fost posibil să nu mă mai apropii de echipa națională. Acum 20 și ceva de ani.

Nu actuala conducere. Răzvan Burleanu a venit după mine, la Kiev, să-mi propună să preiau naționala. Era prea târziu.

Citeşte şi DOLIU în lumea sportului! Un jucător legendar a murit la doar 32 de ani după ce a căzut de pe terasa unui centru comercial

Și Răzvan are aceeași filosofie ca mine, nu mai antrenează niciodată naționala, după ceea ce s-a întâmplat cu el atunci. S-a scris atunci ceva în GSP, că ‘noi nu mai vrem să fim suporterii acestei naționale’. Era cineva care plătea pentru așa ceva.

Păi de unde venea? Că nu avea de unde. Nu, era altcineva care plătea din afară. Și el a terminat cu naționala foarte bine, un 3-0 cu Bosnia. Nu e simplu să fii antrenorul naționalei.

Eu am fost puternic când am preluat naționala și aveam niște atacuri incredibile din partea revistei Săptămâna, unde erau Tănăsescu, Vadim Tudor, Eugen Barbu. În fiecare săptămână mă desființau, dar nu am avut nicio problemă.”, a declarat Mircea Lucescu, pentru Digisport.