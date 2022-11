VIDEO | Ecuador a învins Qatar cu 2-0 în deschiderea CM 2022! Performanță rară a lui Enner Valencia

Naționala Ecuadorului a învins Qatar cu 2-0 în primul meci al Campionatului Mondial din acest an.

Ambele meciuri au fost marcate de Enner Valencia, care pe 4 noiembrie a împlinit 33 de ani. el a deschis scorul din penalty, în minutul 16, și a dublat avantajul naționalei țării lui după un sfert de oră, cu o lovitură de cap. Același jucător marcase și în minutul 3, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Ecuador thought they had the first goal but was called back for offside! pic.twitter.com/XVvSZZnhEN

— Action 247 (@TNAction247) November 20, 2022