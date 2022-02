Edi Iordănescu, ultimele detalii despre viitorul său secund: „Am băut o cafea, am discutat. Merg pe feeling!”

Edward Iordănescu (43 de ani) a vorbit deschis despre situația staff-ului său și a dezvăluit că până la începutul săptămânii viitoare va comunica celor din federație întreaga sa echipă!

Noul selecționer continuă căutările în ceea ce privește staff-ul pe care îl va avea la naționala României, iar FRF i-a comunicat că mai are timp doar câteva zile să se hotărască. După ce a decis să îi păstreze de partea sa pe Florin Constantinovici, antrenor secund, și Leo Toader, antrenor cu portarii, Edi Iordănescu vrea să își completeze echipa cu nume importante.

Astfel, tehnicianul în vârstă de 43 de ani a dezvăluit că poartă discuții cu mai mulți antrenori și speră să ia cea mai bună decizie în momentul în care va lua decizia finală, pentru postul de al doilea secund. Totodată, Iordănescu se află în pline căutări și în ceea ce privește preparatorul fizic, iar o hotărâre finală urmează să fie luată în următoarele zile.

„Mi-am propus ca la sfârșitul săptămânii acesteia sau la începutu săptămânii viitoare, să fie staff-ul complet. Nu pot da nume, am abordat o altă strategie, multe speculații au fost departe de realitate. Am apelat mai mulți antrenori, care, din punctul meu de vedere, pot îndeplini acest rol. Așa cum am făcut la poziția de preparatori fizici. Și preparatorul fizic a plecat. Vom avea doi analiști video, doi preparatori fizici și încă un secund, pe lângă Constantinovici și Leo Toader. La începutul săptămânii viitoare, staff-ul va fi complet.

Am băut o cafea, am discutat, despre cum văd cum ei lucruri. Vreau să aleg ce trebuie. Asta nu înseamnă că nu pot fi 4-5 antrenori care să îndeplinească acest rol, dar merg și pe feeling. Decizia îmi aparține în exclusivitate. Eu am dorit continuitate. Am ales ca Leo Toader și Constantinovici să continue, am considerat că sunt persoanele potrivite și pot face o trecere mai ușoară și pentru mine. Pe parcurs, cunoscând foarte bine grupul de jucători, mă pot ajuta. La restul de staff am avut mână liberă”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit Pro X.