VIDEO | Edi Iordănescu mărturiseşte că şi-ar dori să joace în Ghencea: ,,Bineînţeles, acolo am crescut”

Edi Iordănescu, noul antrenor al celor de la FCSB, a vorbit pentru prima oară de când a preluat echipa lui Gigi Becali, în cadrul unei conferinţe de presă.

Pe lângă lămuririle legate de contractul său la echipă, acesta a vorbit şi despre stadionul pe care şi-ar dori să evolueze echipa sa.

Edi Iordănescu spune că i-ar plăcea ca echipa sa să joace pe arena din Ghencea, pentru că acolo a copilărit şi el.

,,Nu mai vreau să comentez subiectul FCSB – Steaua. Am copilărit în Ghencea. Mi-aș dori să joc acolo, bineînțeles, acolo am crescut. Eu am spus ce-mi doresc. Am o singură tristețe în suflet, mai exact faptul că prieteni de-ai mei din copilărie pe care acum îi văd împărțiți. Când intervine confuzia și lumea pleacă în două direcții, e cel mai trist lucru. Nu doar pentru clubul Steaua, ci și pentru fotbalul românesc și chiar pentru societate.”, a declarat Edi Iordănescu, la conferinţa de presă.