VIDEO | Edi Iordănescu, detalii de la negocierile cu Gigi Becali: ,,Am găsit un om total schimbat! MM Stoica a avut un rol considerabil”

Edi Iordănescu, noul antrenor al celor de la FCSB, a susţinut prima sa conferinţă de presă din postura de principal al echipei patronate de Gigi Becali.

Acesta a oferit noi detalii despre cum a ajuns să semneze cu formaţia ,,roş-albastră”.

,,Sunt deschis pentru orice fel de întrebare. Sunt bucuros că sunt aici, ferict, mândru, Simt o responsabilitate imensî, e o provocare imensa. Nu e prima oară când s-a vorbit să ajung aici. În momentul în care am spus da, am venit şi am paşit în curtea complexului, să construim o echipă solidă, trebuie multă muncă, răbdare, dar suntem pregătiţi.

Planul meu a fost să ramân în strainatate, am sacapat si o oportunitate, dar aparţine trecutului, Daca tot nu a fost continuitate la CFR, a venit această chemare, am stat cu patronul clubului faţă în faţă. Am găsit un om schimbat, cu alte idei. Mi-a zis, poate nu-ţi doreşti, dar vino să vorbim. Am venit 100%. Am descoperit un om total schimbat. Dacă în trecut am negociat, mi-a zis să-i construiesc cotractul aşa cum vreau. Am discutta cu avocaţii. Am construit contractul aşa cum am dorit. M-a senzibilizat. MM Stoica a avut un rol considerabil în convingerea mea.”, a declarat Edi Iordănescu.