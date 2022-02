Edi Iordănescu a desemnat căpitanul naționalei României: „Rolul lui va fi mult mai complex”

Naționala României și-a schimbat selecționerul, dar nu-și schimbă căpitanul.

Vlad Chiricheș va rămâne căpitanul naționalei României și în mandatul lui Edi Iordănescu.

„Sunt genul de antrenor care niciodată nu am inhibat jucătorii şi am lucrat mult la ceea ce înseamnă dezvoltarea lor. Vlad este unul dintre liderii, dintre pilonii echipei naţionale. Este un căpitan în exerciţiu al echipei naţionale şi chiar puteţi să îl întrebaţi că am vorbit de curând cu el. Eu am lucrat cu el în trecut, când am fost la FCSB. Eram secund, dar atunci el a venit şi ne cunoastem foarte bine”, a explicat Edi Iordănescu pentru Antena Sport.

„Am ţinut legătura. I-am spus încă de la primul telefon ca îl aştept cu toată încrederea, i-am urat să fie sănătos, să joace. I-am spus că, din punctul meu de vedere, rolul lui va fi mult mai complex decât să-şi facă treaba şi să poarte acea banderolă. Să aducem echipa pe această undă pe care eu cred că trebuie să fie”, a adăugat acesta.

Vlad Chiricheș are 32 de ani și a strâns 70 se selecții pentru prima reprezentativă a României.