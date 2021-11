Edi Iordănescu a rupt tăcerea: ,,Am fost contactat de agenţi, intermediari! N-am apelat niciodată la ajutor politic”

După ce a apărut informaţia că a devenit principalul favorit la funcţia de selecţioner al României, Edi Iordănescu a rupt tăcerea. Fostul tehnician de la FCSB a spus cum stau lucrurile, de fapt.

Edi Iordănescu susţine că nu a luat legătura cu nimeni de la echipa naţională, iar singurele discuţii despre preluarea unei echipei au fost în străinătate, însă prin diferiţi intermediari

,,Am spus că nu mai ies public o perioadă şi vreau să-mi menţin decizia. Vă rog să nu mă mai sunaţi o perioadă pentru că o să vă refuz şi nu îmi place să fac asta. Nu am discutat cu nimeni despre echipa naţională. Singurele discuţii pe care le-am avut, după plecarea mea de la FCSB, au fost în străinătate. Am fost contactat de agenţi, intermediari. Sunt ceva discuţii în desfăşurare, vedem ce va urma.

E totuşi ceva ce mă deranjează. Nu este prima oară când se vorbeşte despre mine şi despre o eventuală susţinere politică pe care o am. E adevărat că tatăl meu a fost implicat, în trecut, în politică. Dar sunt mulţi ani de atunci şi nu am apelat niciodată la ajutor politic. Nici nu ştiu dacă l-aş fi primit.

Am două motive pentru care nu am făcut asta. Sunt foarte stăpân pe munca mea şi apoi orgoliul meu a însemnat mereu o barieră. Am luat-o de jos, de la liga a 3-a şi a 2-a şi m-am chinuit. Nu mi-a fost uşor. Apoi la Liga 1 am luat echipe în condiţii foarte grele şi mi-am îndeplinit mereu obiectivele. Cu muncă şi sacrificii. Din acest motiv, primul jurnalist sau persoană care va mai face afirmaţii neacoperite în spaţiul media despre o astfel de ipoteză, va trebui să probeze asta. Ştiu că trăim într-o ţară în care critica e sport naţional, dar deja e prea mult. Nu permit nimănui să îşi bată joc de munca mea.”, a declarat Edi Iordănescu, pentru AS.ro.