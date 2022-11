Edi Iordănescu a tras concluzia după eșecul cu Slovenia (1-2): „Am intrat puțin și în panică!” – Ce a spus selecționerul României!

Naționala României a pierdut joi seară meciul amical contra Sloveniei (1-2) de pe Cluj Arena. Edi Iordănescu, selecționerul naționalei noastre, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, tehnicianul consdieră că elevii săi puteau scoate un egal, chiar și o victorie. Iată reacția lui Iordănescu.

„Am intrat puțin și în panică!”

„Un rezultat care nu e pozitiv, dar un test foarte pozitiv. Știți cu toții contextul, n-are rost să construim alibiuri în jurul lui. E clar că am văzut o echipă bine sudată în prima repriză, Slovenia, cu o echipă care se caută, fără repere.

Am intrat puțin și în panică, pentru că nu am găsit consistență și nu am putut face progres.

Să nu uităm că prima mare ocazie a fost a noastră, bara. În repriza a doua, a fost cu totul altă echipă, mai dezinvoltă, am avut ocazii de a marca, încă o bară. Sunt convins că dacă am fi marcat până în minutul 80, am fi câștigat”, a declarat Edi Iordănescu, după eșecul cu Slovenia.