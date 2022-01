Edi Iordănescu, adevărul despre discuțiile cu FRF! Ce șanse are să devină selecționerul României

Fostul antrenor al FCSB-ului a vorbit deschis despre posibilitatea de a pregăti prima reprezentativă a României!

Numele lui Edi Iordănescu a fost vehiculat tot mai mult în ultimele săptămâni pentru preluarea echipei naționale, după refuzurile lui Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu. Tehnicianul în vârstă de 43 de ani i-a avut ca adversari direcți pe Ladislau Boloni și Adrian Mutu, însă tocmai acest lucru l-a deranjat pe fiul „Generalului”.

Iordănescu Jr. nu este mulțumit de faptul că a reprezentat doar o variantă de rezervă pentru Burleanu și Stoichiță, asta deși, potrivit spuselor sale, CV-ul său este unul generos până la momentul actual. Totodată, Edi a dezvăluit că nu a primit nicio ofertă din partea FRF și a declarat că toate discuțiile pe care le-a avut în ultima perioadă au fost exclusiv din străinătate.

„Foarte multe nu pot comenta. Nu mă lansez în astfel de piste. Am discutat, an văzut că au păstrat anumite discuţii cu Loţi. În momentul de faţă, nu ştiu stadiul discuţiilor. Am avut discuţii exclusiv din străinătate în ultima perioadă. Eu nu am ofertă de la Federaţie.

Rănit e mult spus. Orice antrenor îşi doreşte să fie prima soluţie. E altă încredere, susţinere. Este şi un sentiment de mândrie. Nu las sentimentele să îmi dicteze deciziile. Există un prim val de antrenori. Mă gândesc la Dan Petrescu, Gică Hagi, Mircea Lucescu, Cosmin Olăroiu sau Răzvan Lucescu. Sunt unii care au 20-30 de ani înaintea mea.

Nu există critic mai mare în ceea ce mă priveşte. Sunt acolo în vârful generaţiei. Am mai mult de 10 ani de când antrenez. Merg spre 300 de meciuri în Liga 1. Am antrenat CFR şi FCSB. Am un titlu câştigat. Am acumulat o anumită experienţă care te ajută. Te gândeşti că echipa naţională are un selecţioner puternic. Poate într-o zi”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit Pro X.